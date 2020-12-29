Кронштадтский морской завод увеличил производительность на 10%

Кронштадтский морской завод стал первым участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

За полгода завод смог увеличить производительность на 10%. Этому поспособствовали эксперты Регионального центра компетенций, которые на выбранном газотурбинном производственном потоке выявили около 30 проблем.

С целью их решения были внедрены методы бережливого производства, среди которых 5С, производственный анализ, матрица компетенций, адресное хранение комплектующих.

Какие проблемы были решены:

Неэффективная транспортная логистика – за счет оптимизации перемещений путь из цеха в цех сокращен с 20 км до 13,8 км;

Хаотичность расположения рабочих мест – за счет зонирования цеха;

Задержки с поставкой необходимых запчастей – за счет формирования неснижаемого запаса.

Все это позволило сократить время основного производственного процесса, ремонта газоперекачивающего агрегата, на 24% – с 273 до 207 дней. А также уменьшить незавершенное производство с 10 до семи газоперекачивающих агрегатов, увеличив выработку продукции на 10%.