Более 200 баров Петербурга отказались закрываться в новогодние праздники

Создатель «Карты сопротивления» Александр Коновалов заявил, что заведения Северной столицы намерены обслуживать гостей вопреки новогодним запретам.
Информация появилась у портала «Фонтанка».
Как отметил Александр Коновалов, это заведения, которые уже отметились на «карте сопротивления», но также и есть, те, которые не успели этого сделать.
«Кроме трёх или четырёх все продолжат работу», — сообщил лидер бунтующих рестораторов.
Напомним, что ограничения на работу баров, кафе и ресторанов будут действовать с 30 декабря по 3 января. Данная информация появилась еще в начале декабря. Ответной реакцией индустрии стало создание «карты сопротивления», где стали появляться отметки о барах, которые не намерены подчиняться.
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10.12.2020 474