Более 200 баров Петербурга отказались закрываться в новогодние праздники

Создатель «Карты сопротивления» Александр Коновалов заявил, что заведения Северной столицы намерены обслуживать гостей вопреки новогодним запретам.

Информация появилась у портала «Фонтанка».

Как отметил Александр Коновалов, это заведения, которые уже отметились на «карте сопротивления», но также и есть, те, которые не успели этого сделать.

«Кроме трёх или четырёх все продолжат работу», — сообщил лидер бунтующих рестораторов.

Напомним, что ограничения на работу баров, кафе и ресторанов будут действовать с 30 декабря по 3 января. Данная информация появилась еще в начале декабря. Ответной реакцией индустрии стало создание «карты сопротивления», где стали появляться отметки о барах, которые не намерены подчиняться.