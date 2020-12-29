Как передали в оперштабе, такая тенденция объясняется активной подготовкой к праздникам.

В последнее время в Санкт-Петербурге зараженные коронавирусом стали чаще попадать в больницы: если в минувший вторник было госпитализировано 632 человека, то в этот — уже 694. Как пишет «Петербургский дневник» с опорой на данные оперштаба, причина кроется в наступающих праздниках.

Так, в преддверии Нового года горожане невольно стали чаще выходить из дома и посещать торговые центры, чтобы купить подарки для родных и друзей.