Эстония на новогодние праздники недосчитается 7 тыс туристов из России – эксперт

Эстония вследствие закрытых из-за пандемии коронавируса границ недосчитается 7 тысяч туристов из России на новогодние праздники, заявил во вторник Алар Пинсел — глава компании GoRail, которая занимается продажей билетов на пассажирские поезда дальнего следования в странах Балтии.

«В этом году мы потеряли около 7 тысяч российских туристов, которые приезжали к нам под Новый год. Хотя точных данных еще нет, Go Rail уже говорит об убытках в сфере пассажирских перевозок в размере нескольких сотен тысяч евро. В результате приостановления железнодорожного сообщения между Таллином, Санкт-Петербургом и Москвой убытки несут и различные компании, занимающиеся, например, ремонтом и обслуживанием подвижного состава», — сказал Пинсел экономическому изданию Arileht.

По его словам, обычно в период новогодних праздников между Россией и Эстонией запускались дополнительные спецпоезда и курсировали поезда с увеличенным числом вагонов. В последние годы число российских туристов, желающих провести зимние праздники в Эстонии, только увеличивалось.

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