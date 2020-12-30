Анна Данилюк может занять пост вице-губернатора Ленобласти по внутренней политике

По данным telegram-канала «Тайны Ленинградского двора», Анна Данилюк может занять пост вице-губернатора по внутренней политике Ленинградской области.

Нынешний вице-губернатор Алексей Кондрашов решил участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации Ломоносовского района. А Анна Данилюк сейчас является председателем комитета по информационно-аналитическому обеспечению губернатора Ленинградской области.

Уже в ближайшей перспективе – выборы в Государственную думу и региональное Законодательное собрание. Поэтому новому вице-губернатору по внутренней политике предстоит оперативно наладить взаимодействие с администрацией президента, избиркомами, партиями, общественниками и ОНФ.