Оперштаб: наибольшее число случаев COVID-19 за сутки в Москве – 5105

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки в Москве — 5105, Санкт-Петербурге — 3764, Подмосковье — 1608, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«Распределение по субъектам: 1. Москва — 5105, 2. Санкт-Петербург — 3764, 3. Московская область – 1608», — говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев в Еврейской автономной области — 19, Чукотском автономном округе — 3, Ненецком автономном округе — 2.
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30.12.2020 84