В Ленобласти объявили штормовое предупреждение

Автор: Анастасия Щербакова
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В субботу, 2 января в Ленинградской области синоптики сообщили о серьезном снегопаде. Особенно сильное похолодание ожидается в южных районах области.

Информация поступила от Главного Управления МЧС России по Ленобласти. Ночью 2 января и на протяжении первой половины дня будут наблюдаться обильные осадки.

МЧС предупреждает, что снегопад ухудшит видимость на дорогах и приведет к  гололедице. Поэтому водителей просят быть внимательней —  дороги будут очень скользкими.

Температура воздуха в Северной столице в новогодний выходной составит от –1 до +1 градуса.

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