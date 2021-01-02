В Ленобласти объявили штормовое предупреждение

В субботу, 2 января в Ленинградской области синоптики сообщили о серьезном снегопаде. Особенно сильное похолодание ожидается в южных районах области.

Информация поступила от Главного Управления МЧС России по Ленобласти. Ночью 2 января и на протяжении первой половины дня будут наблюдаться обильные осадки.

МЧС предупреждает, что снегопад ухудшит видимость на дорогах и приведет к гололедице. Поэтому водителей просят быть внимательней — дороги будут очень скользкими.

Температура воздуха в Северной столице в новогодний выходной составит от –1 до +1 градуса.