В Петербурге собрали 167 кубометров мусора после новогодней ночи

Автор: Анастасия Щербакова
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В ночь на 1 января дорожные службы города очистили улицы от большого количества мусора. Только в центре города было собрано 20 кубометров отходов.

Об уборочных мероприятиях рассказали в комитете по благоустройству Петербурга.

В ведомстве отметили, что в новогоднюю ночь работало 722 единицы техники и 340 сотрудников. В центре Северной столицы в местах скопления людей дополнительно дежурило еще 147 человек и 57 спецмашин.

В комитете также подчеркнули, что уборка мусора прошла быстро, поскольку гуляющих по улицам было немного. Среди основного мусора были бутылки и петарды.

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01.01.2021 139
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