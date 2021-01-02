В Петербурге собрали 167 кубометров мусора после новогодней ночи

В ночь на 1 января дорожные службы города очистили улицы от большого количества мусора. Только в центре города было собрано 20 кубометров отходов.
Об уборочных мероприятиях рассказали в комитете по благоустройству Петербурга.
В ведомстве отметили, что в новогоднюю ночь работало 722 единицы техники и 340 сотрудников. В центре Северной столицы в местах скопления людей дополнительно дежурило еще 147 человек и 57 спецмашин.
В комитете также подчеркнули, что уборка мусора прошла быстро, поскольку гуляющих по улицам было немного. Среди основного мусора были бутылки и петарды.
Вам будет интересно
Россияне, находясь в лесу и обнаружив там поджог или кучу мусора, с 1 января 2021 года обязаны сообщать об этом...
01.01.2021 139