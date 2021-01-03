Во Всеволожске задержан Дед Мороз – он не помнит, как сюда попал и где его Lada Largus

По информации ivbg.ru, 2 января предприниматель из Санкт-Петербурга заявил в полицию о пропаже его автомобиля Lada Largus в Приморском районе. За автомобилем закреплен сотрудник.

Полицейские нашли этого человека. Оказалась, что 31 декабря в квартире на Богатырском проспекте Петербурга он начал встречать праздник со своим товарищем. В 19:00 тот взял ключи от автомобиля, «на минутку» уехал и больше не появлялся.

Полицейские нашли и этого человека – 1 января около 03:00 на Центральной улице во Всеволожске, в костюме Деда Мороза и в невменяемом состоянии. При себе у него были ключи от автомобиля, но он не помнит, как сюда попал и где находится Lada Largus.

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