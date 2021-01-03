В Петербурге 45 жителей стали миллионерами в новогоднем тираже «Русского лото»

Как сообщают «Невские Новости», в Петербурге стало на 45 миллионеров больше: именно столько жителей выиграли миллион рублей по итогам новогоднего тиража «Русского лото».

Всего в России миллионерами стали 581 участник розыгрыша, на первом месте по количеству счастливчиков стала Москва – 113 новых миллионеров. Среди них – известная певица Полина Гагарина, которая выиграла деньги прямо в студии шоу. Также обогатились еще 22 жителя Башкирии, 21 житель Краснодарского края. Появились новые миллионеры в Подмосковье и Свердловской области, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Еще 593 участника новогодней лотереи на 68-м ходу закрыли все цифры в билете, что в итоге принесло им приз в 700 тысяч рублей. В прошлом году разыгрывали один миллиард рублей и 99 миллионов, однако в этом году народное голосование решило поделить миллиард на миллионы и разыграть их.