Началась онлайн-продажа билетов в парк Монрепо в Выборге

Со 2 января билет в парк Монрепо можно приобрести в удаленном формате, избежав очередей.

Приобрести индивидуальный билет можно здесь. Затем его необходимо будет предъявить в бумажном или электронном виде. Также на входе по-прежнему действуют две кассы и терминал.

В период новогодних праздников парк Монрепо работает с 9:00 до 18:00.

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