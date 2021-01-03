Гидрометцентр прогнозирует мягкую зиму в ближайшие дни

Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По словам метеоролога, с понедельника столбик термометра будет преимущественно находиться в минусовой зоне. Во вторник днем ожидают температуру в диапазоне от -2 °C до -3 °C, а ночью – от -3 °C до -5 °C.
«Мягкий такой вариант зимы. Конечно, температура выше нормы, но существенно ниже, чем тот температурный фон, который был 1, 2 января и так далее», – сообщил Роман Вильфанд
В среду, четверг и пятницу в дневное время ожидается около 5-6 градусов ниже нуля, в ночное – от -5 °C до -10 °C. Ждать резких рождественских холодов, по мнению синоптика, не стоит.
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