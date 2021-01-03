В Петербурге приезжий ударил другого ножом за то, что тот 15 лет назад поцеловал его сестру до свадьбы

Шерали пришел отметить праздники к друзьям – двум братьям, с которыми был знаком на родине, а сейчас работает на стройке Setl Сity. Среди других их гостей он узнал 26-летнего Джасура.

Когда они были еще подростками, Джасур, как решил для себя 31-летний Шерали, опозорил его, как мужчину, поцеловал его сестру до свадьбы.

Они вышли на общий балкон, диалог перерос в ссору, которая закончилась ударом ножом в шею. Джасур выжил. Шерали сначала скрылся с места преступления, но потом вернулся и сдался полиции.

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