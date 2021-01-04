В Ленобласти выявили 218 новых зараженных коронавирусом 4 января

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 218 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 4 января.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Новость обновляется.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+8), Пикалево (+1), Ефимовский (+1), Большой двор (+1).

Волосовский район: Кикерино (+1), Торосово (+1), Большая Вруда (+1), Клопицы (+1).

Волховский район: Волхов (+6), Сясьстрой (+1), Старая Ладога (+2), Бережки (+1).

Всеволожский район: Мурино (+3), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+9), Кузьмоловский (+2), Старая (+1), Вартемяги (+3), Токсово (+1), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+3), Дубровка (+2), Верхние Осельки (+1), Кальтино (+1), Кискелово (+1), Хиттолово (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: