Новости Социум

Волховские лаборанты химического анализа – лучшие в Ленобласти

14 мая в стенах Волховского многопрофильного техникума прошёл региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лаборант химического анализа». Все три призовых места завоевали сотрудники Волховского производственного комплекса «ФосАгро».

Фото: Тимур Румянцев.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства охватывает специалистов 25 самых востребованных рабочих специальностей и проходит в два этапа – региональный и федеральный по каждой из номинаций. Символично, что по инициативе компании «ФосАгро», отмечающей в этом году свое 25-летие, номинация «Лаборант химического анализа» была внесена в конкурсный список и стала в нем 25-й по счету. Именно Волховский филиал АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») стал одним из организаторов регионального этапа в этой номинации.

Фото: Тимур Румянцев.

В состязаниях приняли участие 10 молодых специалистов. Испытания конкурса, состоявшие из теории и практических заданий, требовали от участников не только глубоких знаний, но и умения быстро принимать решения в реальных производственных ситуациях. Теоретическая часть включала тестирование из 30 вопросов, решение и защиту кейс-задания. Объемной и разносторонней была практическая часть: в течение 4 часов участники выполняли сложные лабораторные задания, которые позволяли экспертам объективно оценить профессиональный уровень каждого конкурсанта.

Фото: Тимур Румянцев.

По итогам конкурсных испытаний лучшими по профессии были признаны сотрудники Волховского филиала АО «Апатит», занявшие все призовые места. Лаборанты химической очистки Мария Мурашова, Анастасия Сафронова и Андрей Борошнев заняли первое, втрое и третье места соответственно.

«Я очень рада, что смогла показать свои знания и навыки на таком высоком уровне. Конкурс дал мне возможность не только проверить свои силы, но и познакомиться с коллегами из других регионов. Я благодарна организаторам за такую возможность и надеюсь, что в будущем смогу внести свой вклад в развитие химической отрасли», – прокомментировала победу в конкурсе лаборант химического анализа 5 разряда участка теплоэлектроцентрали Волховского филиала АО «Апатит» Мария Мурашова.

Фото: Тимур Румянцев.

Эксперты отмечают, что завоевание первых трех мест по итогам конкурса лаборантами Волховского производственного комплекса является результатом комплексной программы поддержки и развития кадрового резерва со стороны Группы «ФосАгро». Инвестиции в регионах своего присутствия в подготовку будущих кадров для предприятий дают свои плоды.

«Мы гордимся тем, что в нашем регионе проходят значимые профессиональные конкурсы. Уверен, что поддержка молодых специалистов и развитие их компетенций – вклад в будущее отечественной химической промышленности. Поэтому особое внимание в компании уделяется подготовке кадров: ФосАгро сотрудничает с образовательными учреждениями, реализует проект «ФосАгро-классы», организует производственную практику для студентов, ежегодно трудоустраивая сотни выпускников. Уверен, что все молодые участники конкурса станут достойной сменой нынешнему поколению профессионалов», – подчеркнул директор Волховского филиала АО «Апатит» Антон Николаев.

Жюри конкурса представляли ведущие представители отрасли. А специально приглашенный гость – известный химик-технолог и популяризатор науки Алексей Савельев, отметил высокий уровень подготовки участников и их искренний интерес к профессии лаборанта химического анализа. По его словам, подобные конкурсы дают специалистам реальную возможность для обмена опытом.

Теперь победительница Мария Мурашова представит Ленинградскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдет в Вологодской области в сентябре.

Ленобласть конкурс Волховский район «ФосАгро» химики Лаборант химического анализа Волховский филиал АО «Апатит»
Новости Социум

В Енакиево завершают ремонт лицея, пострадавшего от обстрелов ВСУ

Выполненные работы в образовательном учреждении оценил глава Ленобласти.

Фото: ivbg. ru

Губернатор Ленинградской области посетил лицей в подшефном городе Енакиево в Донецкой Народной Республике. Совсем скоро образовательное учреждение будет полностью готово к приему учащихся.

Фото: ivbg. ru

Работы на объекте инициировал глава 47-го региона после того, как лицей был серьезно поврежден в результате атаки ВСУ. Теперь же на объекте подходят к концу работы по восстановлению заведения. 

Александр Дрозденко осмотрел отремонтированные помещения лицея и даже успел сыграть небольшую партию в баскетбол в обновленном спортивном зале.

Фото: ivbg. ru

Енакиево Александр Дрозденко

