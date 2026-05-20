14 мая в стенах Волховского многопрофильного техникума прошёл региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лаборант химического анализа». Все три призовых места завоевали сотрудники Волховского производственного комплекса «ФосАгро».

Всероссийский конкурс профессионального мастерства охватывает специалистов 25 самых востребованных рабочих специальностей и проходит в два этапа – региональный и федеральный по каждой из номинаций. Символично, что по инициативе компании «ФосАгро», отмечающей в этом году свое 25-летие, номинация «Лаборант химического анализа» была внесена в конкурсный список и стала в нем 25-й по счету. Именно Волховский филиал АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») стал одним из организаторов регионального этапа в этой номинации.

В состязаниях приняли участие 10 молодых специалистов. Испытания конкурса, состоявшие из теории и практических заданий, требовали от участников не только глубоких знаний, но и умения быстро принимать решения в реальных производственных ситуациях. Теоретическая часть включала тестирование из 30 вопросов, решение и защиту кейс-задания. Объемной и разносторонней была практическая часть: в течение 4 часов участники выполняли сложные лабораторные задания, которые позволяли экспертам объективно оценить профессиональный уровень каждого конкурсанта.

По итогам конкурсных испытаний лучшими по профессии были признаны сотрудники Волховского филиала АО «Апатит», занявшие все призовые места. Лаборанты химической очистки Мария Мурашова, Анастасия Сафронова и Андрей Борошнев заняли первое, втрое и третье места соответственно.

«Я очень рада, что смогла показать свои знания и навыки на таком высоком уровне. Конкурс дал мне возможность не только проверить свои силы, но и познакомиться с коллегами из других регионов. Я благодарна организаторам за такую возможность и надеюсь, что в будущем смогу внести свой вклад в развитие химической отрасли», – прокомментировала победу в конкурсе лаборант химического анализа 5 разряда участка теплоэлектроцентрали Волховского филиала АО «Апатит» Мария Мурашова.

Эксперты отмечают, что завоевание первых трех мест по итогам конкурса лаборантами Волховского производственного комплекса является результатом комплексной программы поддержки и развития кадрового резерва со стороны Группы «ФосАгро». Инвестиции в регионах своего присутствия в подготовку будущих кадров для предприятий дают свои плоды.

«Мы гордимся тем, что в нашем регионе проходят значимые профессиональные конкурсы. Уверен, что поддержка молодых специалистов и развитие их компетенций – вклад в будущее отечественной химической промышленности. Поэтому особое внимание в компании уделяется подготовке кадров: ФосАгро сотрудничает с образовательными учреждениями, реализует проект «ФосАгро-классы», организует производственную практику для студентов, ежегодно трудоустраивая сотни выпускников. Уверен, что все молодые участники конкурса станут достойной сменой нынешнему поколению профессионалов», – подчеркнул директор Волховского филиала АО «Апатит» Антон Николаев.

Жюри конкурса представляли ведущие представители отрасли. А специально приглашенный гость – известный химик-технолог и популяризатор науки Алексей Савельев, отметил высокий уровень подготовки участников и их искренний интерес к профессии лаборанта химического анализа. По его словам, подобные конкурсы дают специалистам реальную возможность для обмена опытом.

Теперь победительница Мария Мурашова представит Ленинградскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдет в Вологодской области в сентябре.