Новые «Ласточки» и 218 новых зараженных COVID-19: главное в Ленобласти за 4 января

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день – 4 января 2021 года.

Противоэпидемиологические рейды прошли в Рощинском поселении

Установлено, что масочный режим соблюдается. Однако при осмотре нескольких объектов зафиксированы несвоевременная обработка помещений и отсутствие замеров температуры у работников. По итогам проверки составлены шесть административных протоколов по ст. 6.3 ч.2 КоАП.

В Ленобласти проходят рейды по тонкому льду

С 2021 года ответственные сотрудники провели уже 10 профилактических рейдов на водоемах Ленинградской области. Были осмотрены 70 мест потенциального скопления людей. Цель подобных рейдов – разъяснить гражданам правила поведения на водных объектах зимой и не допустить выход на лед.

Наледь на дорогах Ленобласти устраняют 1567 рабочих

С 31 декабря по 4 января в Ленинградской области последствия снегопадов на региональных трассах ликвидируют 1406 единиц спецтехники и 1567 рабочих. От наледи очищено 33000 километров дорог и 17000 километров обочин в регионе. Телефон круглосуточной горячей линии для областных автомобилистов – 8 812 251-42-84.

В Гатчине построят круглогодичную ледовую арену на 100 посетителей на сеанс

Ледовая арена рассчитана на 260 спортсменов в сутки и будет работать круглый год. Размер поля – 30 х 60 метров. Также предусмотрены трибуны на 70 зрителей, зал для оздоровительной гимнастики, тренажерный зал, раздевалки, судейские кабины и многое другое. Единовременно на лед смогут выйти до 100 человек. В здании будет действовать прокат коньков.

Дополнительные «Ласточки» добавлены на маршрут «Петербург – Выборг»

График следования с 4 по 10 января: «Ласточка» на семь вагонов – с Финляндского вокзала ежедневно в 11:30; «Ласточка» на 10 вагонов – с вокзала в Выборге ежедневно в 11:02.

Ветеринары в праздники проверяют свиноводческие фермы в Ленобласти

Специалисты государственной ветеринарной службы в период новогодних праздников проверяют все свиноводческие фермы в Лужском, Тосненском, Ломоносовском, Всеволожском и Выборгском районах. Ветеринары оценивают рацион животных, посещают подсобные и крестьянские хозяйства в 10-километровой зоне вокруг крупных свиноводческих комплексов. Цели этих мероприятий – сохранения эпизоотического благополучия в регионе.

Новый энергоблок ЛАЭС вышел на полную мощность

Энергоблок № 6 ВВЭР-1200, начавший свою работу 23 октября 2020 года, вышел на показатель мощности 100% после опытно-промышленной эксплуатации. Александр Дрозденко поблагодарил всех причастных к строительству и запуску нового энергоблока.