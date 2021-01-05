Полиция Санкт-Петербурга ищет мужчину, ограбившего отделение банка в центре города

Полиция Санкт-Петербурга ищет мужчину, который в понедельник совершил налёт на отделение банка в Адмиралтейском районе, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Сегодня около полудня в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что неизвестный злоумышленник зашёл в помещение одного из банков, где под угрозой физической расправы совершил хищение денежных средств, после чего с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадавших нет. Сумма похищенного уточняется, информирует ГУМВД.

Как уточняет полиция, которая организовала проверку по факту налёта на банк, сейчас сотрудниками ведомства «приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленника».

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