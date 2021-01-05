В Тихвине мужчина попал в больницу после пожара в квартире

Помощь медиков потребовалась мужчине после ночного пожара в Тихвинском районе Ленобласти.
По информации правоохранительных органов, в тихвинскую больницу поступил мужчина с ожогами.
Отмечается, что мужчина подшофе заснул с сигаретой на диване, после чего и начался пожар.
Надышавшегося дымом погорельца с ожогами передали медикам.
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30.12.2020 195
Причины и обстоятельства произошедшего выясняет дознание МЧС Тихвинского района.