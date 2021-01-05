В Тихвине мужчина попал в больницу после пожара в квартире

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Помощь медиков потребовалась мужчине после ночного пожара в Тихвинском районе Ленобласти.

По информации правоохранительных органов, в тихвинскую больницу поступил мужчина с ожогами.

Отмечается, что мужчина подшофе заснул с сигаретой на диване, после чего и начался пожар.

Надышавшегося дымом погорельца с ожогами передали медикам.

Вам будет интересно
Дед Мороз в пожарной каске поздравил школьников Ленобласти
Подарки от пожарного Деда Мороза получили ребята, которые в 2020 году участвовали в конкурсах на пожарную тематику. Дед Мороз в индивидуальном...
30.12.2020 195

Причины и обстоятельства произошедшего выясняет дознание МЧС Тихвинского района.

Автор