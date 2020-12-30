Дед Мороз в пожарной каске поздравил школьников Ленобласти

Подарки от пожарного Деда Мороза получили ребята, которые в 2020 году участвовали в конкурсах на пожарную тематику.
Дед Мороз в индивидуальном порядке навестил ребят из многодетных семей работников пожарной охраны. Сладкие подарки и сувениры уже получили в Кингисеппском и Приозерском районах.
Как уже писал ivbg.ru, всего с 2010 года в 47 регионе было отстроено 126 социальных объектов. И правительство области не собирается останавливаться на достигнутом. На днях новое пожарное депо открыли в Сосновом Бору. Построены и передаются «Леноблпожспасу» – в Семиозерье, Кудрово, начато строительство пожарного депо в Сертолово, принято решение о выделении денег на строительство пожарного депо в Высоцке, находится на согласовании договор о строительстве депо в северном Кудрово. А начальник ГКУ «Леноблпожспас» Алексей Акуленко передал в Кировске восемь единиц боевой техники руководителям отрядов государственной противопожарной службы Ленобласти.