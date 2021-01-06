Населенные пункты Ленобласти, где 6 января выявлены 213 новых заражений COVID-19

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтверждён у 213 человек.

Подробный список населённых пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+5), Пикалёво (+4), Бор (+1), Анисимово (+1), Большой двор (+2).

Волосовский район: Волосово (+1), Кикерино (+5).

Волховский район: Волхов (+12), Сясьстрой (+3), Паша (+1), Новая Ладога (+1).

Всеволожский район: Мурино (+10), Сертолово (+5), Бугры (+3), Агалатово (+2), Кузьмоловский (+1), СНТ Зеленый Холм (+1), Верхние Осельки (+1).

Выборгский район: Выборг (+19), Светогорск (+2), Каменка (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+9), Войсковицы (+1), Вырица (+3), Коммунар (+1), Большие Колпаны (+1), Новый Свет (+1), Семрино (+1), Вайялово (+1), Лукаши (+3), Пудость (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+4), Кингисеппский (+1), Ивангород (+7).

Киришский район: Кириши (+14), Пчева (+1),

Кировский район: Кировск (+4), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+1), Приладожский (+2), Назия (+1), Синявино (+2), Павлово (+1), Войбокало (+1), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+9), Свирьстрой (+2), Харевщина (+1), Оять (+1).

Ломоносовский район: Новогорелово (+1), Горбунки (+3), Шепелево (+1), Оржицы (+1), Кипень (+2), Коваши (+1).

Лужский район: Луга (+6), Осьмино (+1), Оредеж (+2), Красный Маяк (+1), Серебрянский (+1), Ретюнь (+1), Рель (+1).

Подпорожский район: новых случаев не наблюдается.

Приозерский район: Приозерск (+13).

Сланцевский район: Сланцы (+4).

Тихвинский район: Тихвин (+12).

Тосненский район: Тосно (+4), Ульяновка (+2).