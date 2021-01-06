В Лужском районе пьяный сын насмерть задавил мать

У деревни Янково в Ленобласти в ночь на 6 января погибла женщина под колесами автомобиля. Наезд совершил ее собственный сын.

Как известно, петербуржец на автомобиле марки «Киа Рио» сбил пожилую женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. От полученных травм она скончалась на месте. По роковой случайности погибшей женщиной оказалась его мать.

По информации правоохранителей, как сын, так и его мама находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении виновника происшествия ведется доследственная проверка. Ему грозит возбуждение уголовного дела.

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.