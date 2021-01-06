Стали известны худшие последствия коронавируса

Ученые из США и Великобритании назвали самые опасные последствия длительного лечения коронавирусной инфекции.
Так, долгое лечение и реабилитация после болезни препятствует нормальной работоспособности. Многие пациенты не могут начать трудиться на протяжении шести месяцев.
В издании Mirror отметили, что большая часть пациентов выздоравливает в среднем в течение двух или трех недель, однако многие из перенесших болезнь говорят о симптомах, которые не проходят месяцами.
Среди них оказались чувство тревоги и депрессии, рассеянность, воспаление сердечной мышцы, нарушения работы почек, изменения менструального цикла, инсульты и судороги.
Вам будет интересно
По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтверждён у...
06.01.2021 174