Стали известны худшие последствия коронавируса

Ученые из США и Великобритании назвали самые опасные последствия длительного лечения коронавирусной инфекции.

Так, долгое лечение и реабилитация после болезни препятствует нормальной работоспособности. Многие пациенты не могут начать трудиться на протяжении шести месяцев.

В издании Mirror отметили, что большая часть пациентов выздоравливает в среднем в течение двух или трех недель, однако многие из перенесших болезнь говорят о симптомах, которые не проходят месяцами.

Среди них оказались чувство тревоги и депрессии, рассеянность, воспаление сердечной мышцы, нарушения работы почек, изменения менструального цикла, инсульты и судороги.