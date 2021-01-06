В Муринском парке прогремела автоматная очередь

В Калининском районе Петербурга в минувшие сутки экстренным службам поступил вызов в Муринский парк. У дома напротив мужчина выпустил автоматную очередь. Хулигана задержали.

Информация появилась у издания Фонтанка. В ходе патрулирования местности сотрудники полиции задержали 37-летнего безработного.

Как выяснилось, стрельба велась из охолощённой винтовки. Всего было сделано около 19 выстрелов. Правоохранители доставили мужчину в отдел полиции, где на него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Нарушителю может грозить уголовное дело.

Задержанный уже имел проблемы с законом ранее. В прошлом году его привлекли к обязательным работам и запретили управлять автомобилем на три года из-за пьяного вождения.