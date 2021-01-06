В Ленобласти увеличивается число детей болеющих гриппом и ОРВИ

Автор: Анастасия Щербакова
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Региональное управление Роспотребнадзора фиксирует рост числа заболевших ОРВИ и гриппом. В основном простужаются дети. 

Пресс-служба ведомства сообщила, что 49 человек уже госпитализировали, из них 25 случаев заражения детей. На прошлой неделе число пациентов с этими заболеваниями было на 17 меньше.

По имеющимся данным, чаще всего заболеванию подвержены дети возрастом от 3 до 6 лет. Количество инфицированных подростков до 14 лет составляет 41 % от общего числа.

При этом, общая заболеваемость снизилась до 43%. В Роспотребнадзоре заявили, что опасаться нечего — заболеваемость этими недугами  находится ниже порогового значения.

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06.01.2021 122
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