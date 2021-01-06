В Петербурге привили рекордное число человек от коронавируса

В Северной столице продолжается массовая вакцинация населения. В минувшие сутки в городе привили 1053 человека. На данный момент это рекордное количество привитых в один день жителей города.

По информации координационного совета по противодействию распространению COVID-19, к 6 января общее число горожан, получивших прививку составляет 8067 человек.

«Количество желающих привиться возрастает. Всего в городе вакцинировано от новой коронавирусной инфекции 8067 человек. В поликлиниках на сегодняшний день в наличии 14 625 доз вакцины», — сообщили в ведомстве.

Однако, стало известно о трудностях при записи на вакцинацию. Петербуржцам отказывают назначать прививку до конца праздничных дней. Объясняется это дефицитом вакцины. В Минздраве отметили, что вакцина все же есть, но вакцинация проходит по заранее подготовленным спискам.

О данной проблеме ранее говорили в координационном совете: