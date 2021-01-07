Теперь аферисты звонят и скидывают трубку, дожидаясь, пока жертва перезвонит им сама.

В России активизировались телефонные мошенники: в последнее время они начали звонить жертвам с незнакомых номеров и скидывать трубку, чтобы обмануть системы автоматической фильтрации звонков. Подробнее об этом рассказал главный специалист «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, передает «РИА Новости».

По его словам, существующие системы наподобие WhoCalls анализируют входящие звонки — время, в которое они были совершены, продолжительность разговора и другие детали. Все подозрительные номера они фиксируют как спам. Однако мошенники, как отметил Голованов, нашли недочет в этой системе: она не анализирует исходящие звонки. Поэтому они стали сбрасывать вызов и ждать, пока человек перезвонит им сам.