Водителя и пассажира госпитализировали с различными травмами.

Ночью четверга, 7 января, водитель «Ниссана» не справился с управлением и попал в ДТП в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Кадрами поделились пользователи в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте».

Авария случилась на пересечении проспекта Ветеранов и проспекта Буденного. По словам очевидцев, около часу ночи машина проехала перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и вписалась в бетонные блоки.

В результате пострадали 36-летний водитель и 38-летняя женщина-пассажир — их госпитализировали с различными травмами. Один из очевидцев аварии отметил, что водитель, вероятно, заснул.