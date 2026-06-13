Торжественная программа «Тосно – частица России», посвященная Дню России и 63-летию города, прошла 12 июня на Центральной площади Тосно. Почетным гостем мероприятия стала вице-губернатор Ленинградской области – представитель губернатора в Законодательном собрании региона Анна Данилюк.

От имени губернатора Ленинградской области Анна Данилюк поздравила жителей с праздником и передала обращение главы региона. Особое внимание в нем уделили людям, благодаря труду, таланту и преданности которых развиваются Ленинградская область и вся Россия.

Во время торжественной программы Анна Данилюк вручила областные награды жителям Тосненского района и нагрудные знаки «Почетный донор Ленинградской области». Также вице-губернатор приняла участие в церемонии вручения первых паспортов юным гражданам страны в рамках федеральной программы «Мы – граждане России!».

«Россия начинается с любви – к своей семье, к своему дому, к родному городу, к своей земле. Сегодня особенно важно беречь это чувство, передавать его детям и помнить, что будущее страны создается нашими поступками каждый день. Любите Россию, гордитесь Россией, защищайте Россию и верьте в нее так же искренне, как верили и верят поколения наших предков. Пока в наших сердцах живет эта любовь – Россия будет сильной, единой и непобедимой», – сказала Анна Данилюк