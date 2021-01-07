В Петербурге 424 пациента с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии

Комитет по здравоохранению привел данные, согласно которым 424 человека в больницах города подключены к аппарату ИВЛ. Коронавирус у них протекает в тяжелой форме.

Сведения ведомство опубликовало 7 января.

По информации комитета, в Петербурге увеличивается число пациентов, у которых COVID-19 проходит в тяжелой форме. По сравнению с минувшими сутками, прирост составил 1 % и на данный момент составляет 25%.

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Ленобласти также увеличивается число болеющих гриппом и ОРВИ. Преимущественно, в зоне риска оказываются дети.