В Петербурге 424 пациента с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии

Автор: Анастасия Щербакова
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Комитет по здравоохранению привел данные, согласно которым 424 человека в больницах города подключены к аппарату ИВЛ. Коронавирус у них протекает в тяжелой форме. 

Сведения ведомство опубликовало 7 января.

По информации комитета, в Петербурге увеличивается число пациентов, у которых  COVID-19 проходит в тяжелой форме. По сравнению с минувшими сутками, прирост составил 1 % и на данный момент составляет 25%.
Ранее ivbg.ru сообщал, что в Ленобласти также увеличивается число болеющих гриппом и ОРВИ. Преимущественно, в зоне риска оказываются дети.
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06.01.2021 123
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