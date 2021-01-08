Во Всеволожском районе горели хозпостройка и автомобиль – пожар охватил 86 «квадратов»

Пожар охватил 86 квадратных метров хозяйственной постройки и легкового автомобиля, расположенных в СНТ 1-е Мая во Всеволожском районе Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 8 января в 03:05. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 04:09 – за час.

Информация о пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.