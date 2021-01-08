Трехлетний мальчик госпитализирован после падения с «ватрушки» в Воейково

По информации ivbg.ru, 7 января в полицию Всеволожского района сообщили о госпитализации трехлетнего ребенка из квартиры дома на улице Хесина в поселке имени Морозова.

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Врачи диагностировали у пациента множество ушибов и травмы затылка. По словам 31-летнего отца, мальчик упал во время поездки на «ватрушке» в поселке Воейково и ударился головой.

«Ватрушки» в данном случае – надувные сани в форме круга (тюбы) для катания по снегу или по воде.