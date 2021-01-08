Молодой человек упал с балкона, пытаясь разыграть друга в Выборге

По информации ivbg.ru, 7 января в полицию Выборгского района сообщили о падении человека из окна пятиэтажного жилого дома на улице А. К. Харитонова в Выборге.

Вам будет интересно Во Всеволожском районе горели хозпостройка и автомобиль – пожар охватил 86 «квадратов» Пожар охватил 86 квадратных метров хозяйственной постройки и легкового автомобиля, расположенных в СНТ 1-е Мая во Всеволожском районе Ленинградской области.... 08.01.2021 40

Пострадавшего госпитализировали до приезда полиции. На вид ему 25 лет. Сотрудникам скорой помощи он рассказал, что хотел перелезть на балкон друга и таким образом сделать сюрприз. Но не удержался и упал вниз, пролетев два этажа.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что трехлетний мальчик госпитализирован после падения с «ватрушки» в Воейково.