Девочка прострелила мальчику голову во время игры в Петербурге

По информации ivbg.ru, 6 января в 23:55 в полицию Санкт-Петербурга сообщили о госпитализации в Детскую городскую больницу № 19 подростка с пулевым ранением в голову.

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Врачи оценили состояние 13-летнего пациента как тяжелое. Диагностировано «слепое» пулевое ранение из пневматического оружия.

Установлено, что около 19:30 в квартире дома по Полюстровскому проспекту во время игры 13-летняя девочка выстрелила из пневматического ружья и случайно попала в подростка.