Мошенницу из Беларуси в федеральном розыске задержали в Коряче – она скрывалась 10 лет

По информации ivbg.ru, в Ленинградской области задержали 37-летнюю жительницу Могилева в межгосударственном розыске.

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В 2011 году она с помощью банкоматов и терминалов на территории Беларуси украла с чужой банковской карты 7 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело, но задержать преступницу сразу не удалось.

Задержана она была 6 января 2021 года в деревне Коряча Волосовского района Ленинградской области. Информацию о ее местонахождении передана инициатору розыска.