Преемником Меркель на посту канцлера Германии может стать Йенс Шпан

Автор: Сергей Агутин
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Йенс Шпан – глава Минздрава ФРГ. Его популярность среди населения выросла на фоне пандемии COVID-19.

Издание Bild считает, что Шпан может побороться на выборах в бундестаг, которые намечены на сентябрь 2021 года. Меркель не будет претендовать на должность, которую занимает с 2005 года.

Также в Bild сообщают, что глава Минздрава обсуждал в последнее время свои шансы с представителями Христианско-демократического союза.

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04.01.2021 432
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