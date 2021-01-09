Владельцам машин, пострадавших из-за прорыва труб в Петербурге, пообещали возместить ущерб

Вчера вечером, 8 января, в центре Петербурга прорвало сразу две трубы: на Казначейской улице и на углу Московского проспекта и Столярного переулка.
В результате аварии пострадали два припаркованных автомобиля. Пока неизвестно, если ли повреждения, но в «Теплосети» уже пообещали возместить владельцам причиненный ущерб.
Источник: ДТП и ЧП | СПб, ВК.
Аварию и ее последствия устранили оперативно. В компании объяснили, что частые прорывы связаны с перепадами температур. Изношенные трубы этого не выдерживают и лопаются.
Вам будет интересно
Стали известны подробности вчерашнего пожара на Колтушское шоссе в деревню Кальтино Всеволожского района Ленобласти. Как сообщают в соцсетях жильцы многоэтажки, женщина...
09.01.2021 86