Владельцам машин, пострадавших из-за прорыва труб в Петербурге, пообещали возместить ущерб

Вчера вечером, 8 января, в центре Петербурга прорвало сразу две трубы: на Казначейской улице и на углу Московского проспекта и Столярного переулка.

В результате аварии пострадали два припаркованных автомобиля. Пока неизвестно, если ли повреждения, но в «Теплосети» уже пообещали возместить владельцам причиненный ущерб.

Аварию и ее последствия устранили оперативно. В компании объяснили, что частые прорывы связаны с перепадами температур. Изношенные трубы этого не выдерживают и лопаются.