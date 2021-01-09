На подъезде к Большой Ящере столкнулись три автомобиля, образовалась пробка

Массовая авария произошла около 16.30 9 января 96 километре трассы Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти.
Как сообщает ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», у деревни Большая Ящера столкнулись три “легковушки”. По предварительным данным, пострадавших нет.
На указанном участке, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты, образовался транспортный затор протяженностью около полутора километров.
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09.01.2021 52