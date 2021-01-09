Климатолог предсказала аномально сухое лето в России

Климатолог и метеоролог Екатерина Пестрякова рассказала, что грядущее лето может стать аномально сухим для многих регионов России.

Как объяснила специалист, на протяжении последних двух лет в Сибири господствует устойчивый антициклон, который теперь переместился на Урал. Зимой он приносит холодней ветер, а летом — горячий. Тренд последних лет показывает, что с каждым летом количество осадков снижается.

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Климатолог также добавила, что в 2020 года на Урале зафиксировала рекордно высокое давление — на 10 мм рт. ст. выше нормы. Следствием такой аномалии является безоблачная погода, однако с точки зрения экологии это негативное явление, которые вызывает рассеивание примесей в атмосфере.