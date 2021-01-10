В России усилили контроль за оборотом наличных

С сегодняшнего дня, 10 января, в России вступает в силу поправки в закон, которые усиливают контроль за операциями с наличными денежными средствами, сообщает ТАСС.

Поправки были внесены в федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, теперь информация о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. Также начнут контролировать почтовые переводы на сумму более 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на аналогичную сумму.

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Кроме того, с 2022 года под контролем окажутся и расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью, сумма для этого должна быть больше 3 миллионов рублей.