Перекресток в Новогорелово превратился в озеро после прорыва трубы

Сегодня, 10 января, в Новогорелово произошла коммунальная авария — на бульваре Чугунова прорвало трубу.

Холодная вода, которая начинает покрываться льдом, залила часть бульвара, перекресток и улицу Современников. Жителей призывают обходить место разлива стороной, чтобы не угодить в глубокую лужу (местами их глубина достигает до 20 сантиметров).

Фото: Новогорелово/ Новое Горелово, ВК

Информация о том, когда устранят последствия аварии, не поступала.

Ранее в центре Петербурга прорвало сразу две трубы: на Казначейской улице и на углу Московского проспекта и Столярного переулка. В результате аварии пострадали два припаркованных автомобиля.