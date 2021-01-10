В Ленобласти начали штрафовать рыбаков за выход на лед

Инспекторы ГИМС Ленобласти провели несколько профилактических рейдов по водоемам Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инспекторы побывали в акватории реки Плюсса в Сланцевском районе, озерах Балахановское и Отрадное в Приозерском районе. С рыбаками провели инструктажи о соблюдении правил безопасности и составили протоколы об административном нарушении.

Ранее в Приоратском парке в Гатчине появились таблички, предупреждающие об опасности нахождения на льду озер Филькина и Черного.