В Ленобласти начали штрафовать рыбаков за выход на лед

Автор: Гузель Галимова
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Инспекторы ГИМС Ленобласти провели несколько профилактических рейдов по водоемам Ленобласти. 

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инспекторы побывали в акватории реки Плюсса в Сланцевском районе, озерах Балахановское и Отрадное в Приозерском районе. С рыбаками провели инструктажи о соблюдении правил безопасности и составили протоколы об административном нарушении.

В Ленобласти начали штрафовать рыбаков за выход на лед штрафы, Сланцевский район, рыбаки, рейды, Приозерский район, Ленобласть, лед
В Ленобласти начали штрафовать рыбаков за выход на лед штрафы, Сланцевский район, рыбаки, рейды, Приозерский район, Ленобласть, лед

Ранее в Приоратском парке в Гатчине появились таблички, предупреждающие об опасности нахождения на льду озер Филькина и Черного. 

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