В парке Дудергофа мужчина насмерть разбился на ватрушке, еще трое в больнице

Трагедия произошла в субботу, 9 января, на Дудергофских высотах в Петербурге, об этом сообщается в группе “Транспортный коллапс, Красное Село” во “Вконтакте”.

По словам очевидцев, 27-летний парень во время катания на ватрушках получил открытую черепно-мозговую травму, он скончался до приезда скорой. В тот же день в парке девушка сломала позвоночник, ее госпитализировали. Еще двоих с травмами также увезли на скорой.

“Граждане, ватрушки — это неуправляемое чудовище!” — Говорится в группе.

За последние дни в Петербурге и Ленобласти произошло несколько случаев травматизма при катании с горок. В частности, в Муринском парке пятилетний мальчик на скорости врезался в дерево, в Воейково трехлетний ребенок упал во время поездки на «ватрушке» и ударился головой, в Тихвине девушка-подросток сломала позвоночник, скатившись с горки.