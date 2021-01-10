Жительница деревни Колбеки сдала полицейским ружья и пистолеты покойного супруга

Общая стоимость арсенала составляет примерно полмиллиона рублей.

9 января в полицию Бокситогорского района обратилась 69-летняя вдова охотника из деревни Колбеки. Она решила сдать в полицию все оружие, которое скопил ее муж в течение жизни.

Полицейские получили финский карабин Sako 75 Deluxe, винтовку Browning European, итальянское охотничье ружье Fabarm MK, газовый револьвер RG-89, бесствольный пистолет «Оса» и еще одно иностранное ружье. Общая стоимость арсенала составляет примерно полмиллиона рублей.