Жительница деревни Колбеки сдала полицейским ружья и пистолеты покойного супруга

Общая стоимость арсенала составляет примерно полмиллиона рублей.
9 января в полицию Бокситогорского района обратилась 69-летняя вдова охотника из деревни Колбеки. Она решила сдать в полицию все оружие, которое скопил ее муж в течение жизни.
Полицейские получили финский карабин Sako 75 Deluxe, винтовку Browning European, итальянское охотничье ружье Fabarm MK, газовый револьвер RG-89, бесствольный пистолет «Оса» и еще одно иностранное ружье. Общая стоимость арсенала составляет примерно полмиллиона рублей.
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20.11.2020 473