Во Всеволожском районе пожарные тушили дачный дом

Пожар под Агалатово потушили за полтора часа.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 5:15.

Прибывшие на место происшествия 12 человек и три машины спецтехники тушили возгорание в частном доме на общей площади 56 квадратных метров. Пожар был ликвидирован к 6:49.

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Информация о пострадавших не поступала. Сейчас на месте пожара работают дознаватели.