Оперштаб: наибольшее в России число новых случаев COVID-19 в Москве – 4646

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 4646, Санкт-Петербурге — 3004, Подмосковье — 1315, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Распределение по субъектам: 1. Москва — 4646; 2. Санкт-Петербург — 3004; 3. Московская область – 1315», — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Еврейской автономной области — 13, Чукотском автономном округе — 7, Ненецком автономном округе — 3.