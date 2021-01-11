В Санкт-Петербурге после пожара нашли мертвыми 26 собак

Тела 26 собак нашли на месте пожара в квартире в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщает в понедельник городской главк МЧС.

«Вечером в воскресенье произошел пожар в Курортном районе на улице Токарева — на восьмом этаже дома 4… На месте пожара в сильно захламлённой комнате обнаружены тела 26 собак, в том числе 17 щенков», — сказано в релизе.

Из горевшей квартиры эвакуировали пенсионерку, впоследствии отказавшуюся ложиться в больницу. Другие детали случившегося пока не раскрываются.