В Санкт-Петербурге после пожара нашли мертвыми 26 собак

Тела 26 собак нашли на месте пожара в квартире в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщает в понедельник городской главк МЧС.
«Вечером в воскресенье произошел пожар в Курортном районе на улице Токарева — на восьмом этаже дома 4… На месте пожара в сильно захламлённой комнате обнаружены тела 26 собак, в том числе 17 щенков», — сказано в релизе.
Из горевшей квартиры эвакуировали пенсионерку, впоследствии отказавшуюся ложиться в больницу. Другие детали случившегося пока не раскрываются.
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26.12.2020 246