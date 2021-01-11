Власти Санкт-Петербурга в январе ожидают поставку 88 тыс доз вакцины от COVID-19

Власти Санкт-Петербурга в январе ожидают поставки 88 тысяч доз вакцины против коронавируса, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.

«В общей сложности в Санкт-Петербург поступило 22 692 комплектов доз вакцины от COVID-19, которые распределены по поликлиникам. Сейчас доступно 9685 доз препарата. В январе ожидается поставка еще 88 тысяч доз», — говорится в сообщении.

Как отмечают городские власти, с начала прививочной кампании в Санкт-Петербурге привито 13 007 человек, из них 384 закончили цикл вакцинации. В том числе с 1 по 9 января от коронавируса привиты 6998 жителей Санкт-Петербурга.

«Помимо медиков, социальных работников, учителей, сотрудников силовых структур в городе проходит вакцинация представителей средств массовой информации и петербуржцев старше 60 лет, имеющих хронические заболевания. Иммунизацию от коронавирусной инфекции первым компонентом уже прошли 80 сотрудников городских СМИ», — информирует аппарат вице-губернатора.

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Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил в воскресенье, что обсудил с главой Минздрава России Михаилом Мурашко возможность организации дополнительных поставок в город вакцины от коронавируса.