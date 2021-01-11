На сегодняшний день в Ленобласти сформирован достаточный резерв техники, а дорожники готовы работать в круглосуточном режиме.

Всего за прошедшие новогодние праздники дорожные службы Ленобласти расчистили от снега и наледи порядка 45 тысяч километров региональных трасс. Было использовано почти 1,5 тысячи тонн чистой соли. А диспетчерская служба «Ленавтодора» приняла 141 заявку от водителей.

“Со своей стороны, мы призываем автомобилистов быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения”, — отметил глава регионального дорожного комитета Денис Седов.

Напомним, для водителей работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также получить необходимую информацию можно в аккаунте в Instagram.