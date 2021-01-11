В Адмиралтейском районе обнаружили два снаряда времен ВОВ

Автор: Анастасия Щербакова
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Во время строительных работ на Парфёновской улице заметили два странных предмета, напоминающих артиллерийские снаряды. Опасную находку уже обезвредили. 

Снаряды нашли днем 11 января на одном из строительных объектов района. На место обнаружения сразу были направлены взрывотехники, сообщили в Главном управлении Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Территория была оцеплена.

После работы над разминированием боеприпасов, сотрудники ОМОНа вывезли их для подрыва на специальный полигон в Ленобласти. Как уточнили специалисты, это были два 76-миллиметровых артиллерийских снаряда времён Отечественной войны.

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04.12.2020 299
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