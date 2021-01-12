На 5,6% выросла средняя стоимость автомобилей в Петербурге и Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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В среднем жители Петербурга и Ленобласти отдают за машины с пробегом 380 тыс. рублей, что на 5,6% больше, чем годом ранее.

В пятерку самых продаваемых марок вошли ВАЗ (LADA), Volkswagen, Ford, KIA и Hyundai, сообщает пресс-служба «Авито Авто».

Петербург и Ленобласть также вошли в топ регионов с самым высоким показателем купленных авто и заняли третье место, уступив Краснодарскому краю и Московской области.

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05.12.2020 735
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